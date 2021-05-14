В Парламентской ассамблее НАТО Китай считают «большей угрозой, чем Россия»

Китай в долгосрочной перспективе представляет большую угрозу для НАТО, чем Россия. Об этом говорится в представленном на открывшейся в пятницу в Брюсселе сессии Парламентской ассамблеи НАТО докладе о противодействии России.

«В западном академическом сообществе существует широкий консенсус в отношении того, что в долгосрочной перспективе Китай представляет гораздо больший вызов либерально-демократическому мировому порядку, а Россия останется основным источником вызовов безопасности в краткосрочной и ближайшей перспективе», — отмечается в нем.

При этом, как говорится в документе, «Россия в обозримом будущем сохранит способность наносить ущерб интересам» союзников по НАТО. «Обладая ядерным арсеналом, сравнимым только с арсеналом Соединенных Штатов, все еще значительными военными возможностями, мощной машиной гибридной войны и энергетическими рычагами, Россия в обозримом будущем сохранит способность наносить ущерб интересам союзников», — считают авторы доклада. (ТАСС)