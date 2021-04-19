В парламенте Украины потребовали расторжения дипотношений с РФ

В Верховной раде фракция президентской партии «Слуга народа» потребовала расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Заявление фракции опубликовала на странице в Facebook депутат Елизавета Богуцкая.

«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами, расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией», — говорится в документе.

Также депутаты призывают провести призыв резервистов в вооруженные силы и начать проведение мероприятий по мобилизации.

Кроме того, парламентарии хотят попросить Великобританию и США направить своих военных на территорию Украины.

Авторы заявления отмечают, что действия России являются для Украины «экзистенциальной угрозой». (gazeta.ru)