В парламенте Грузии пройдет обсуждение по Нагорному Карабаху

В парламенте Грузии пройдет обсуждение в связи с Нагорным Карабахом.

Как сообщает местное бюро АПА, вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности.

Согласно сообщению, в повестке комитета отмечено, что в ходе обсуждения внимание будет уделено вопросу влияния соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе на среду безопасности на Южном Кавказе. На заседании комитета будет заслушан доклад главы разведки Грузии Шалвы Ломидзе. Предполагается, что заседание пройдет в закрытом режиме.

| 2021-04-12T10:02:39+04:00 12 апреля 2021, 10:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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