В Парламент представлен проект по страхованию жизни врачей

«Необходимо включить в закон «Об обязательном страховании от случаев потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» положение о страховании жизни врачей».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи.

По ее словам, в связи с этим предложением представлен проект в комитет Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Выступивший по данному вопросу председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев сказал, что данный проект направлен в соответствующий отдел: «В случае признания отделом данного законопроекта целесообразным, его представят на обсуждение на одном из очередных заседаний».