В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуарда Филиппа  о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования.

«Мы только что вынесли вопрос о вотуме недоверия», — написал лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жак-Люк Меланшон в твиттере.  Инициативу также поддержали Коммунистическая партия Франции и Партия социалистов.

Как сообщает телеканал BFMTV еще один вопрос о вотуме недоверия вынесла партия «Республиканцы».

Ранее в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется положениями статьи 49.3 конституции страны для того, чтобы принять законопроект без голосования.

Статья 49.3 конституции Франции позволяет премьер-министру своей властью провести законопроект через парламент, если он уверен в необходимости принятия документа. Однако в случае применения этой статьи депутаты могут в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.

Объявленная правительством пенсионная реформа, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, спровоцировала масштабную забастовку и многочисленные акции протеста.

| 2020-03-01T00:42:54+00:00 1 марта 2020, 09:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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