В функционирующем в Париже Азербайджанском культурном центре организована фотовыставка молодого фотожурналиста Маи Багировой под названием “Кара баг”.

На выставке, состоявшейся при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, представлены фотоснимки, сделанные фотографом в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах, около 30 лет находившихся под армянской оккупацией. На основе фотофактов привлечено внимание к полному разрушению армянскими захватчиками жилых зданий, индивидуальных домов, музеев, исторических, религиозных и культурных памятников в освобожденных от оккупации азербайджанских городах и селах. Фотограф, отдающая в своих работах предпочтение черному и белому цветам, наглядно продемонстрировала французской общественности злодеяния, учиненные армянскими вандалами.

В рамках мероприятия посетителям были розданы брошюры “Карабах”, выпущенные 27 сентября – в День памяти и посвященные памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей Родины.

Отметим, что Мая Багирова, получившая образование в Бакинской музыкальной академии по классу скрипки, впоследствии при поддержке Благотворительного фонда “Наргиз” продолжила обучение в Парижском институте фотографии Speos. Фотограф, сотрудничающая с журналом “Paris Match”, совершенствовала свое образование по фотожурналистике во Франции.

В Азербайджане и во Франции организованы несколько выставок Маи ханым, являющейся членом Союза фотографов Азербайджана. На фотовыставке под названием “Азербайджанские дети-беженцы” в парижском центре социальных инноваций “Sensespace” до французской общественности была доведена жизнь азербайджанских детей, изгнанных из родных очагов в результате проводимой Арменией захватнической политики и политики этнической чистки и вынужденных жить на своей родине в положении беженцев и вынужденных переселенцев.

Фотовыставка SNBA, проведенная в 2015 году в Карусельном зале Луврского музея, была удостоена 2 золотых медалей и премии “Jan Larivyer” в номинации “Фотография”.