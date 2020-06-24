В Париже повредили памятник государственному деятелю Франции

Неизвестные нарисовали граффити на памятнике французскому государственному деятелю, министру финансов в правительстве Людовика XIV Жану-Батисту Кольберу, который находится около здания Национальной ассамблеи Франции в Париже, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Инцидент произошел во вторник вечером. Как сообщил изданию источник, неизвестный сделал на постаменте красной краской надпись, обвиняющую власти страны в «негрофобии». По данным издания, злоумышленник был задержан.
Как отмечает издание, Кольбер, историческая личность, известен также как один из инициаторов составления так называемого «Черного кодекса», который законодательно регулировал рабство во французских колониях. На фоне протестов против расизма по всему миру во Франции вновь зазвучали призывы разобрать памятник Кольберу.
| 2020-06-24T11:07:21+04:00 24 июня 2020, 11:54|12345 (Пока оценок нет)
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