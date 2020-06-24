В Париже повредили памятник государственному деятелю Франции

Как отмечает издание, Кольбер, историческая личность, известен также как один из инициаторов составления так называемого «Черного кодекса», который законодательно регулировал рабство во французских колониях. На фоне протестов против расизма по всему миру во Франции вновь зазвучали призывы разобрать памятник Кольберу.