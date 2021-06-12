Парижская полиция в ночь на субботу разогнала в центре города нелегальную вечеринку, в которой принимали участие несколько сотен молодых людей. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Местом проведения массовой встречи молодежи стала эспланада Инвалидов в центральной части города. Ее обширные газоны — одно из любимых мест отдыха парижан. По словам одного из участников вечеринки, которые приводит Agence France-Presse, на эспланаде «находились около 1-1,5 тыс. человек».

Большинство из собравшихся не носили маски, не соблюдали дистанцию, распивали спиртное и танцевали. Как сообщила парижская префектура полиции в Twitter, вечеринка проводилась «в нарушение установленных санитарных норм», в том числе комендантского часа, который действует в стране с 23:00. Полиции пришлось использовать против толпы слезоточивый газ. Произошли несколько мелких стычек, некоторые молодые люди бросали в правоохранителей бутылки.

Как подчеркнул в субботу в интервью телеканалу BFM вирусолог Филипп Фрогель, «такие массовые сборища представляют значительную опасность с точки зрения распространения коронавируса, так как большинство молодых людей не вакцинированы от COVID-19». На эспланаде Инвалидов это уже второе такое массовое нелегальное мероприятие за эту неделю.