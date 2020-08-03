В Париже началась реставрация органа в сгоревшем соборе Нотр-Дам-де-Пари

В этот понедельник, в Париже начались работы по очистке и реставрации большого органа собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), пострадавшего от пожара более года назад, сообщает радиостанция Europe 1.

«Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью…, инструмент будет полностью разобран, а затем очищен. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что орган был «голосом собора с 1733 года». Он состоит примерно из восьми тысяч труб, разделенных на 115 регистров.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Тогда обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Но, как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. Возможными причинами пожара считают непотушенную сигарету или проблемы с электричеством.