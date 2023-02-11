В Париже началась четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. Об этом сообщает BFMTV.

Ожидается, что в акции протеста в Париже примут десятки тысяч человек. Участники несут транспаранты ведущих французских профсоюзов, которые организуют акцию. Как отмечали в профсоюзах, акция организована в выходной день, чтобы сделать возможным участие в ней большего числа людей.

Также десятки демонстрации запланированы и в других городах Франции.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году, Реформа подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста.