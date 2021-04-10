В Париже более 110 человек оштрафовали за незаконную вечеринку

Более 110 человек оштрафованы за участие в незаконной вечеринке в ресторане в Париже на фоне действия карантинных ограничений и комендантского часа, организатор мероприятия и управляющий заведения задержаны, сообщает префектура полиции города.

Как передает РИА Новости, об этом сообщают правоохранительные органы Парижа в своей странице на Twitter.

Полиция указала, что все гости были оштрафованы «за несоблюдение действующих медико-санитарных мер».

«Организатор и управляющий (заведения — ред.) задержаны», — подчеркнули в полиции.

По распоряжению властей, бары, кафе и рестораны остаются закрытыми во Франции с конца октября из-за эпидемии коронавируса. Штраф за нарушение карантинных ограничений и отсутствие маски составляет 135 евро. Организаторам подпольных вечеринок может грозить до одного года тюрьмы и штраф 15 тысяч евро.