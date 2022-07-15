Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в ходе обсуждения нового бюджета страны на 2023 финансовый год одобрила военный бюджет в размере рекордных $840 млрд.

Как передает ТАСС, проект увеличения расходов на американские вооруженные силы поддержали 329 конгрессменов, при этом 101 американский законодатель высказался против.

В 2022 году военный бюджет Соединенных Штатов составил $768 млрд, а в 2021 — $740 млрд. Таким образом, американские конгрессмены предлагают увеличить бюджетные выделения на вооруженные силы почти на $100 млрд.

Кроме Палаты представителей, свой проект оборонного бюджета должен предложить Сенат США — финальным этапом будет создание комиссии для согласования этих предложений.

Всего в оборонный бюджет 2023 года, подготовленный администрацией президента США, палата представителей внесла более 1200 поправок, 650 из которых были одобрены комитетом по делам вооруженных сил.