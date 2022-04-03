Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил кабинет министров, сообщил государственный министр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб.

«Премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции. Кабинет министров распущен», — написал министр в Twitter.

Телеканал Geo сообщил, что президент Пакистана Ариф Алви по предложению премьер-министра Имрана Хана распустил парламент страны.

Новые парламентские выборы в Пакистане состоятся через 90 дней, сообщил госминистр информации и телерадиовещания Фаррух Хабиб.

Ранее в воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что предложил президенту распустить парламент. Его заявление прозвучало через несколько минут после того, как вице-спикер Национальной ассамблеи Касим Сури, который председательствовал на сегодняшнем заседании парламента, отклонил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции.

На прошлой неделе правящая партия Пакистана «Техрик-и-Инсаф» потеряла поддержку партии «Движение Муттахида Кауми» — ключевого партнера по коалиции — и тем самым фактически лишилась большинства в парламенте. Для того, чтобы объявить вотум недоверия премьеру Пакистана Имрану Хану, оппозиции достаточно было набрать 172 голоса. С приходом «Движения Муттахида Кауми» оппозиция располагала 177 голосами в парламенте против 164 голосов у правящей партии.