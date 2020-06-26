В Пакистане критикуют премьера, назвавшего бен Ладена «мучеником»

Пакистанская оппозиция подвергла критике премьер-министра страны Имрана Хана, заявившего, что лидер террористической сети «Аль-Каида» Осама бен Ладен погиб смертью мученика, сообщает местная газета Dawn.
В четверг премьер, выступавший в парламенте, коснулся вопроса отношений с США и заявил, что американцы «пришли в Абботтабад и убили, подвергли смерти мученика Осаму бен Ладена».
«Имран Хан назвал Осаму бен Ладена шахидом. Бен Ладен принес терроризм на нашу землю, он был закоренелый террорист, и премьер называет его шахидом?», — заявил Хаваджа Асиф, один из лидеров партии Пакистанская мусульманская лига.
Глава Пакистанской народной партии Билавал Бхутто-Зардари в свою очередь посчитал, что ремарка премьера согласуется с «его историей умиротворения воинственного экстремизма».(РИА Новости)