В Пакистане два человека погибли при нападении на здание биржи

Полиция сообщила, что ликвидировала трех из четырех нападавших, внутри здания остается один террорист. Перед началом штурма здания боевики взорвали гранату у главных ворот здания.

Ранения получили, в частности, офицер полиции и охранник здания биржи, они направлены в ближайшую больницу. Сообщается, что из здания биржи продолжается эвакуация персонала, на близлежащие улицы вызваны подразделения полиции и рейнджеров. (РИА Новости)