В Оттаве прошла акция протеста против оккупационной политики Армении

В столице Канады — Оттаве состоялся автопробег в знак протеста против военных провокаций Армении в Товузском направлении и с целью поддержки азербайджанской армии.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, целью акции, организованной азербайджанской диаспорой в Оттаве, было доведение до общественности страны событий, ставших следствием оккупационной политики Армении.

Автомобили с флагом Азербайджана и плакатами проехали по улицам и проспектам Оттавы перед зданиями парламента, Сената, Министерства иностранных дел, посольств зарубежных стран, в том числе посольства Армении, а также перед резиденцией премьер-министра страны.

Наши соотечественники, держа в руках государственные флаги Азербайджана и Канады, скандировали: «Карабах — это Азербайджан!», «Конец оккупационной политике Армении!», «Канада должна предпринять шаги!».

Участники акции потребовали от правительства Канады, мирового сообщества и международных организаций выразить поддержку справедливой позиции Азербайджана, положить конец оккупационной политике Армении, предпринять решительные шаги во имя освобождения азербайджанских земель и обеспечения территориальной целостности нашей страны.