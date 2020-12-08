В отношении 106 коронавирусных больных возбуждены уголовные дела

«Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск следят за тем, чтобы коронавирусные больные соблюдали режим самоизоляции в домашних условиях и за их госпитализацией».

Об этом сообщил АПА начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев. По его словам, информация о лицах с позитивными результатами тестов на COVID-19 немедленно отправляется во все территориальные органы полиции республики.

Он отметил, что на основании поступившей информации всех активных больных COVID-19 берут под наблюдение полиции: «Как только больной COVID-19 покидает место жительства, об этом становится известно полиции. Как результат эффективных контрольно-профилактических мер, принимаемых в связи с коронавирусными больными, с 30 ноября до сегодняшнего дня сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах 150 активных больных коронавирусом. Из них 135 человек были возвращены домой, 13 человек, состояние которых было более тяжелым госпитализированы. За это время в отношении 106 человек в соответствии с законодательством возбуждено уголовное дело. В соответствующих территориальных управлениях и отделах полиции расследование продолжается. В ходе расследования устанавливается круг лиц, с которыми общались эти больные и они привлекаются к лабораторным анализам».