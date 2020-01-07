В отдельных банках подешевели кредиты

Согласно имеющимся данным, наличные кредиты подешевели не во всех отечественных банках, однако некоторые финансовые организации пошли навстречу клиентам.

Так, процентная ставка в AFB Bank снизилась с 17% до 16%, Azərbaycan Sənaye Bankı – с 18% до 16%, Bank Respublika – с 18% до 16%, Bank VTB Azərbaycan – с 24% до 18-22%. В довесок этому, в последний месяц истекшего года процентные ставки по ломбардным кредитам в BTB Bank понизились с прежних 24,8% до 22,8%. В частности сообщается, что на текущее время самые низкие процентные ставки по наличным кредитам предлагают AFB Bank, Azərbaycan Sənaye Bankı, Bank Respublika, Turanbank и Xalq Bank.

По данным # банковского эксперта Акрама Гасанова, понижение ставок не носит системный характер, поскольку речь идет о нескольких банках. «Понижение в масштабах финансового рынка страны небольшое, всего на пару процентов, тем более учитывая высокие ставки. Речь идет именно о ситуации в конкретных кредитно-финансовых организациях. И, тем не менее, системные факторы имеются. Следует отметить, что в результате решения Фонда страхования вкладов о снижении процентов по страхуемым вкладам в национальной валюте с 15 до 10 процентов, вклады для банков в целом подешевели. При этом наши банки, как правило, не принимают вклады даже под 10%. Т.е. вклады для банков стали дешевле, а если дешевле привлекаемые средства, то кредиты тоже выдаются по более низкой стоимости и это логично».

С другой стороны, Центробанк планомерно в течение прошлого года понижал учетную ставку.

«Да, я постоянно говорю, что ставка регулятора остается мертвым механизмом, почти не влияя на стоимость денег для экономики, поскольку кредиты по линии регулятора выдаются не всем коммерческим банкам. Однако это вовсе не означает, что кредиты совсем не выдаются. Центробанк кредитует отдельные банки и если вначале прошлого года учетная ставка главного банка была на уровне 9,25%, то уже к концу года она составила 7,75%. Отдельные банки получают кредиты по этой ставке, а значит, стоимость денег для этих финансовых организаций понизилась. Однако это обстоятельство не играет системной роли, поскольку в ином случае ставки понизились бы во всех банках».

«Помимо всего прочего, не исключено, что упомянутые финорганизации понизили процентные ставки, поскольку смогли привлечь деньги от своих акционеров, либо вернуть какую-то часть проблемных кредитов»,- сказал А.Гасанов подчеркнув: «Словом, у банков появились финансовые средства, которые нужно заново пустить в оборот. Все это, естественно, играет роль и только в этом контексте можно сказать, что в этих банках ставки понизились. Однако имеется еще один важный момент. Мы обсуждаем информацию, объявленную банками, и не знаем, что происходит на самом деле. Скажем, все ли клиенты могут получить кредит по заявленным ставкам? Ведь банки могут в целях рекламы говорить разное, но на месте выясняются немаловажные детали. Скажем, когда клиент приходит в банк, ему говорят, мол, мы имели в виду, что ставка действует только в отношении больших сумм, а невнушительные суммы выдаются по другой, более высокой ставке. В банке могут сказать клиенту, что это минимальная ставка». По мнению собеседника, для полной картины требуется статистика Центробанка, и она появится позже.