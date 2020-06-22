В органах прокуратуры Азербайджана произведены новые назначения

Продолжается работа по комплектованию кадрового корпуса в органах прокуратуры Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно подписанным генеральным прокурором Кямраном Алиевым приказам, Рамазан Хадиев назначен на должность прокурора Бейлаганского района, Рауф Гезалов назначен прокурором Газахского района, Назим Бабаев — прокурором Габалинского района, Бахруз Ибрагимов — прокурором Ярдымлинского района.

«Будут продолжены реформы в направлении формирования кадрового корпуса в соответствии с профессиональными и моральными качествами работников», — отметили в генпрокуратуре.