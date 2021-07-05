Ситуация с нарушением прав человека в Беларуси продолжает ухудшаться, заявила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен, представляя в ходе 47-й сессии Совета ООН по правам человека свой доклад по положению дел в стране.

Представленный документ охватывает период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. В докладе отмечается, что ситуация с правами человека в стране в это время ухудшилась из-за глубокого политического кризиса, вызванного результатами выборов президента Беларуси.