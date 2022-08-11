Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом говорится в его заявлении, передает ТАСС.

Как указано в заявлении, Гутерриш призывает Вооруженные силы РФ и Вооруженные силы Украины «незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности».

Помимо этого, он требует, чтобы стороны вывели любой военный персонал и технику с АЭС и в дальнейшем не размещали военных и технику на ней.

Атомная электростанция не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции, подчеркнул генсек ООН.

Он также заявил о необходимости срочного соглашения о безопасном периметре для обеспечения безопасности района АЭС.