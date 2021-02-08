В ООН приветствовали возвращение США в Совет по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует возвращение США в Совет ООН по правам человека (СПЧ) и ожидает, что страна внесет важный вклад в работу органа. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь приветствует решение США по возвращению в Совет ООН по правам человека <…> [Организация] с нетерпением ждет, когда сможет выслушать важный голос Соединенных Штатов в ходе неотложной работы Совета», — сказал Дюжаррик в ходе пресс-конференции.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон возобновляет взаимодействие с Советом ООН по правам человека. В 2018 году Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ, мотивировав это решение предвзятым отношением органа к США и Израилю. Заявление было сделано после принятия СПЧ ряда резолюций с осуждением действий еврейского государства. (ТАСС)