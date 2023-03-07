Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон заявила, что экономический ущерб от землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в начале февраля, только в Турецкой Республике превысит $100 млрд, передает РИА Новости.

Она отметила, что оценка еще продолжается, она будет завершена к конференции доноров ЕС в Брюсселе 16 марта.

«Уже сейчас ясно, что ущерб составит более $100 млрд», — заявила Винтон на брифинге в Женеве.

По ее данным, в результате землетрясения более 200 тыс. зданий, в которых расположены свыше 600 тыс. квартир и офисов, были разрушены.

6 марта на заседании кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами землетрясений стали 46 104 человека, число сильно поврежденных зданий достигло 230 тыс.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции, подземные толчки также сказались на Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века».