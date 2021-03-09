В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран

Равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при нынешнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет, заявила на неформальной встрече СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства. При этом только 21% министров — женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов.