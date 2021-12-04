Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал карательными и неэффективными запреты на поездки для жителей отдельных стран и регионов в контексте выявленного недавно штамма COVID-19 «омикрон». Об этом он написал в Twitter.

«С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными», — написал Гутерреш.

Он призвал правительства всех государств рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников вместе с иными надлежащими и действительно эффективными мерами. (Газета.ру)