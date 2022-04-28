Ряд стран и организаций ООН в ходе неформального заседания Совета Безопасности всемирной организации публично обязались добиваться справедливости для жертв предполагаемых военных преступлений в Украине. «Преступники должны и будут привлечены к ответственности», — пообещала министр иностранных дел Албании Олта Джачка и представители целого ряда западных стран, включая США и Францию.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подчеркнула, что жертвы и их семьи «должны получить эффективную компенсацию за причиненный им ущерб и трагедию». По ее словам, ее управление задокументировало и изучило «дела 5939 гражданских жертв, в том числе 2787 убитых и 3152 раненых».

Бачелет отметила, что реальное число жертв предполагаемых военных преступлений в Украине значительно выше, добавив, что «большинство жертв погибли в результате артиллерийских и ракетных обстрелов, а также авиаударов в населенных районах». (DW)