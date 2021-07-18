Оргкомитет Олимпийских игр в Токио, которые должны открыться менее чем через неделю, объявил о положительных результатах тестов на коронавирус у еще 10 человек, относящихся к соревнованиям, в том числе у двух иностранных спортсменов и одного иностранного журналиста, проживающих на территории Олимпийской деревни, передает РИА Новости.

В пятницу телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет игр сообщил, что первый случай заболевания коронавирусом в Олимпийской деревне выявлен у члена одной из делегаций, приехавших на Олимпийские игры в Токио.

Согласно данным пресс-релиза, девять из десяти человек, у которых был выявлен положительный тест на COVID, в настоящее время проходят 14-дневный карантин после въезда в страну.

В частности, положительный результат тестирования пришел у трех иностранных спортсменов, двое из которых проживают в Олимпийской деревне, одного иностранного журналиста, одного иностранного работника по контракту на время проведения Олимпиады. Другие пятеро иностранцев являются «относящимися к Олимпиаде лицами».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.