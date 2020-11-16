В окружении Трампа заявили, что Байден побеждает на президентских выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, видимо, побеждает на президентских выборах, заявил в понедельник советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис, и явно все сейчас указывает на это, у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности», — сказал он в ходе онлайн-выступления на Форуме по глобальной безопасности.

Телеканал NBC News в пятницу сообщил, что Джо Байден одерживает победу в штате Джорджия, что принесет ему голоса еще 16 выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп позднее призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате, пока не начнется сверка подписей. (РИА Новости)