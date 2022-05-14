Украинские власти ожидают на следующей неделе одобрения решения о предоставлении 40 млрд долларов.

Об этом написал в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига по итогам встречи президента Владимира Зеленского с американскими сенаторами-республиканцами.

«Сегодня наше государство имеет твердую двухпартийную и двухпалатную поддержку американских друзей. И американского народа. Поэтому на следующей неделе следует ожидать решения относительно 40 млрд. долларов США поддержки. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки. Реализацию программы ленд-лиза», – написал Сибита. (eurointegration.com.ua/rus)