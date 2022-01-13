Усилия по деэскалации напряженности на российско-украинской границе в четверг переместятся в Вену на заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает Голос Америки.

Ему предшествовали двусторонняя дискуссия между США и Россией в Женеве в понедельник и переговоры между Россией и НАТО в Брюсселе в среду.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам, что после заседания в четверг стороны проанализируют состоявшиеся дискуссии и «определят уместные дальнейшие шаги».

По словам Прайса, США рассчитывают, что российские делегации на трех встречах доложат об их результатах президенту России Владимиру Путину, который, «как мы все надеемся, выберет мир и безопасность, зная, что мы искренни и непоколебимы, когда говорим, что предпочитаем путь дипломатии и диалога».

США и их союзники по НАТО призвали Россию к деэскалации напряженности и урегулировании ситуации дипломатическим путем, предложив в среду идеи двусторонних действий по снижению рисков, повышению транспарентности и контролю над вооружениями.