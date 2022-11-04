Россия просит Запад смягчить санкции против банковского сектора на переговорах о судьбе «зерновой сделки», которая была заключена в конце июля и истекает 18 ноября.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Москва настаивает на исключении из санкционных списков Россельхозбанка, который занимает 6-е место по размеру активов и находится под блокирующими мерами США, Евросоюза и Британии.

Российские дипломаты настаивают, чтобы для РСХБ был восстановлен доступ к зарубежным корсчетам и, как следствие, операциям в иностранной валюте. Позиция Москвы заключается в том, что это позволит банку проводить платежи за поставки российского продовольствия и удобрений, рассказали два источника Reuters.

Смягчение санкций против банка обсуждается с Евросоюзом, подтвердил агентству источник в ООН. По словам западного дипломата, знакомого с ситуацией, вопрос РСХБ также поднимался на российско-турецких переговорах.

«Зерновая сделка», заключенная с участием Турции и ООН, позволила открыть украинские порты, которые в начале войны блокировал Черноморский флот, и выпустить на мировой рынок 10 млн тонн продовольствия.

Но дальнейшая судьба соглашения, благодаря которому Киев получил около 3 млрд долларов дохода, остается подвешенной в воздухе. Сделка обернулась «сплошным надувательством», говорил в сентябре президент Владимир Путин. По его словам, стороны не выполнили вторую часть соглашения — по допуску российских удобрений и зерна на мировой рынок.

29 октября после украинского удара по базе Черноморского флота в Севастополе Россия объявила о приостановке сделки, но спустя четыре дня вернулась в нее, получив гарантии Киева.

Турция — второй гарант безопасности зерновозов, флот которой в 7 раз превосходит российский, — предупредила, что продолжит вывозить продовольствие и предостерегла от «провокаций». (moscowtimes.ru)