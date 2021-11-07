В американском городе Нью-Йорк проведен автопробег Победы по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Aкция, организованная Координационным советом азербайджанцев Америки и Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк, состоялась в городском районе Бруклин.

Пробег, начавшийся перед Культурным центром имени Султана Эйюба, продолжался до парка Кэдман Плаза. Автомобили наших соотечественников, украшенные флагами Азербайджана, Турции и США, сопровождала машина с LED экраном, отражающим азербайджанские реалии.

Затем участники акции провели шествие от Бруклинского моста до сквера Боулинг-Грин, находящегося на знаменитой нью-йоркской улице Уолл-стрит. Bыступившие на состоявшемся здесь митинге постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков, поздравив наших соотечественников с Днем Победы, подчеркнули историческое значение славной победы, одержанной в Отечественной войне доблестной азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. По окончании мероприятия под звуки государственных гимнов Азербайджана и США были подняты флаги двух стран.

На акциях были озвучены такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Справедливость к Ходжалы!”, “Шуша, ты свободна!”, “Мы говорим террору нет!”, “Останови армянскую ложь!” и др.