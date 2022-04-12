Трагический инцидент произошел в метро Нью-Йорка. Предварительно, два человека открыли огонь по людям на одной из станций метро.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что на платформе бруклинской станций метро застрелили несколько человек. Спасатели сообщили, что ранения получили минимум 13 человек, а один пострадавший в критическом состоянии.

По словам очевидцев, стрельбу могли устроить два человека, один был одет в форму сотрудника метрополитена. При этом один из нападавших скрылся, а судьба второго неизвестна. В связи с этим правоохранители разыскивают мужчину в противогазе и оранжевом строительном жилете.

Также по данным американские СМИ, на месте происшествия нашли взрывные устройства, которые не взорвались.