В новом орфографическом словаре азербайджанского языка будет около 90 тысяч слов

На следующей неделе новый орфографический словарь азербайджанского языка будет передан в печать.

Об этом АПА сказал директор Института языкознания имени Насими НАНА Мохсун Нагисойлу. Он отметил, что из словаря исключено 18 тысяч слов, добавлено 6 тысяч новых слов: «В словаре около 90 тысяч слов. Словарь будет отпечатан в 1000 экземплярах. В словарь добавлены новые военные слова. Например, горнострелковый, квадрокоптер, диверсионно-разведывательный».

Директор рассказал и о словах, исключенных из словаря: «Из словаря исключены в основном слова арабо-персидского происхождения, то есть слова в двух вариантах, не используемые в литературном языке. В словаре было по два варианта одного и того же слова, мы сохранили один из них. Слова, которые не употребляются в литературном языке, исключены из словаря».