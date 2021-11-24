В сети появились неофициальные рендеры нового iPhone, согласно которым в смартфоне появится новый орган управления — колесо прокрутки на правом боку устройства. Об этом сообщает Mydrivers.

По мнению источника, на основе данных которого и был создан рендер, колесико можно будет настраивать для выполнения разных функций. Например, регулировать громкость, пролистывать страницу вниз или вверх, а также пользоваться зумом при фото и видеосъемке.

Автор концепта утверждает, что новинка от Apple будет выпущена в таком виде и конфигурации только через пару лет. Среди других изменений — отказ от «челки», части корпуса вокруг дисплея, где находятся Face ID, фронтальная камера и несколько датчиков.

В iPhone будущего для фронтальной камеры и других сенсоров изогнут верхнюю рамку экрана, изменив ровный прямоугольный силуэт смартфона. При этом у гаджета останется плоская рамка по периметру корпуса, как у iPhone 13.