Начало года – самое время задуматься о доходах. На парламентских обсуждениях бюджета под занавес минувшего года уже сообщалось, что средняя зарплата по республике в наступившем году плотно приблизится к 900 манатов. Как это обычно водится, местные сайты принялись эту новость публиковать, а получающие минимальные и медианные зарплаты граждане не верили своим глазам.

И правильно, кстати, делали. Ведь значение средней номинальной зарплаты (именно к ней апеллировал профильный парламентский комитет) не отражает реальных зарплат большинства наших граждан. Во-первых, она представляет собой всю сумму до вычета социальных и иных отчислений, а значит на руки (располагаемая зарплата) вы получаете гораздо меньше. А во-вторых, это значение больше символическое: оно выводится делением фонда всей начисленной заработной платы работников на среднесписочную их численность. Гораздо более приближен к реальности уровень медианных зарплат – он у нас вдвое ниже, где-то 410 манатов.

Данных по средней номинальной и медианной заплате за минувший год пока еще нет, но известно, что по итогам девяти месяцев минувшего года она составила 828 манатов – это порядка 487 долларов. По свидетельству аналитиков, на данный момент по средней номинальной зарплате Азербайджан уступает другим странам региона.

Особенно бурно обсуждается сегодня прибавка к минимальной зарплате, составившая 45 манатов. МРОТ в январе увеличили с 300 до 345 манатов. Вслед за ростом минималки выросли и отчисления в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ). С января этого года отчисления индивидуальных предпринимателей на социальное страхование увеличатся следующим образом:

Индивидуальные предприниматели (ИП), работающие в сфере строительства в столице, будут платить взнос по обязательному социальному страхованию в размере 172,5 маната. В других сферах – 86,25 маната. По городам Сумгайыт и Гянджа взносы составят 155,25 манатов и 77,62 маната соответственно. В других городах республики: работающие на строительстве заплатят 138 манатов, остальные 69 манатов.

Кроме этого, работники шоу-бизнеса – музыканты, танцоры, комедианты и прочие артисты, зарабатывающие на свадьбах, торжествах и других мероприятиях будут выплачивать взнос социального страхования в размере 17,25 AZN. Ту же сумму заплатят ИП в сфере фото, аудио-видео услуг (кроме фотостудий). Социальные взносы мастеров по пошиву и ремонту обуви, ремонту бытовой техники, парикмахеров, портных, личных водителей, поваров, охранников, а также ИП, представленных в сфере общественного питания, составят 10,35 AZN.

Повышение МРОТ увеличит расходы ИП на обязательное социальное страхование, сообщил экономист Рауф Гараев. По его словам, 350 манатов в данном случае выступают в роли некоего коэффициента. Сколько бы не получал индивидуальный предприниматель, он перечисляет процент именно с этой суммы: «Нужно ввести дифференцированный подход к определению суммы отчислений в ГФСЗ, — считает он. – А то получается, что кто-то получает много, чей-то доход значительно выше, а отчисления одинаковые. Например, работающие по VOEN и получающие небольшие деньги люди платят наравне с теми, чей доход значительно выше. Я уже обращался по этому поводу в Минналогов, а воз и ныне там».

Другое следствие повышения МРОТ – рост зарплат бюджетников. По данным Минтруда, повышение «минималки» и зарплат по единой тарифной таблице охватит 700 тысяч человек.