В Новой Зеландии объявили ЧС из-за изменения климата

Чрезвычайная ситуация в связи с изменением климата объявлена в Новой Зеландии по решению парламента, пишет газета Guardian.

В соответствующей инициативе, поддержанной в парламенте, говорится о «разрушительном воздействии изменчивой и крайне неблагоприятной погоды — наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров — на Новую Зеландию и благосостояние новозеландцев, на основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественному здравоохранению»

Таким образом, Новая Зеландия присоединилась к 32 странам, которые официально признали существование кризиса в сфере климата и также объявили у себя чрезвычайные положения.