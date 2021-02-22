В Новой Зеландии на берег выбросились около 50 черных дельфинов

Гринды, или черные дельфины — морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды, достигающее в длину 8,5 метра, полностью окрашено в черный цвет, за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Вес дельфина составляет в среднем 800 килограммов, однако встречаются и особи весом более 2 тонн. Различные виды гринд обитают практически по всему миру — как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.