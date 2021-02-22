В Новой Зеландии на берег выбросились около 50 черных дельфинов

По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них скончались и 40 выжили, сообщает местное министерство охраны окружающей среды.
Отмечается, что дельфинам, которые находятся на отмели, помогают около 65 добровольцев.
«Наши сотрудники, занимающиеся проблемой с выбрасыванием на мель на косе Фаруэлл, подтвердили, что девять дельфинов погибли и 40 остались живы», — говорится в сообщении министерства в Facebook.
Отмечается, что волонтеры хотят воспользоваться приливом, чтобы отправить дельфинов в воду.
Гринды, или черные дельфины — морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды, достигающее в длину 8,5 метра, полностью окрашено в черный цвет, за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Вес дельфина составляет в среднем 800 килограммов, однако встречаются и особи весом более 2 тонн. Различные виды гринд обитают практически по всему миру — как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.
Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Как правило, если одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются помочь ей и в итоге разделяют ее судьбу. (РИА Новости)