Правительство Норвегии приняло решение ввести запрет на продажу алкоголя в местах общественного питания из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом пишет The Local.

Данные меры коснутся баров, ресторанов и клубов по всей стране. Новые ограничения вступят в силу 15 декабря.

Также норвежские власти вернут ограничения на посещение детских садов и школ, а ученики старших классов и студенты университетов отправляются на частичное дистанционное обучение. Помимо этого, правительство просит граждан по возможности работать из дома, чтобы снизить давление на систему здравоохранения, поскольку в стране наблюдается рост числа случаев заражения новым омикрон-штаммом COVID-19.