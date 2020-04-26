В Норвегии отменили до сентября фестивали численностью более 500 человек

Правительство Норвегии на фоне распространения коронавируса приняло решение не проводить фестивали и прочие мероприятия, численность которых превышает 500человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на министра культуры страны Абида Райа.

«Правительство намерено продлить запрет на все фестивали и другие мероприятия с участием более 500 человек до 1 сентября». – приводит телекомпания слова министра, который отметил, что эти расчеты базируются на рекомендациях института общественного здравоохранения Норвегии.