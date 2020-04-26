В Норвегии отменили до сентября фестивали численностью более 500 человек

Правительство Норвегии на фоне распространения коронавируса приняло решение не проводить фестивали и прочие мероприятия, численность которых превышает 500человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на министра культуры страны Абида Райа.

«Правительство намерено продлить запрет на все фестивали и другие мероприятия с участием более 500 человек до 1 сентября». – приводит телекомпания слова министра, который отметил, что эти расчеты базируются на рекомендациях института общественного здравоохранения Норвегии.

| 2020-04-26T12:32:23+00:00 26 апреля 2020, 07:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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