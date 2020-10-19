В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса

Норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, сообщила телерадиокомпания NRK.
«Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность», — объяснил главный врач коммуны Туве Росстад.
Как отметил специалист, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренно заражение этим штаммом. По мнению Расстада, число заболевших COVID-19 будет только расти по мере проведения тестов.(РИА Новости)