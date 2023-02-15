Беспорядки произошли в среду в городах на юге Нигерии, когда люди безуспешно пытались обменять старые купюры национальной валюты найра на новые в рамках замены банкнот наиболее востребованных номиналов. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

Толпы протестующих в связи с нехваткой денег нового образца нападали в течение дня на банки в городе Бенин-Сити, крушили банкоматы, отмечает издание. Аналогичные события происходили в городе Ибадан, где возмущенные люди также перекрывали дороги. В городе Варри на юге страны из-за отсутствия наличности для обмена были подожжены здания двух банков. Поступают сообщения о грабежах финансовых учреждений. В районе Уду штата Дельта полиция стреляла в воздух, чтобы разогнать толпы протестующих.

Во многих городах на юге Нигерии в связи с беспорядками закрыты магазины и офисы компаний. Люди жалуются, что торговые точки и АЗС отказываются принимать банкноты старого дизайна, хотя они не имеют возможности их поменять на новые.

В ноябре 2022 года правительство Нигерии объявило, что из платежной системы выводятся купюры достоинством 200, 500 и 1 000 найра (соответственно 50 центов США, $1,1 и $2,2). Они заменяются на банкноты нового дизайна, старые прекратили хождение 10 февраля. В стране с минувшего месяца возник ажиотажный спрос на банкноты нового дизайна. Банковская сфера испытывает значительные трудности, так как у финансовых учреждений не оказалось в достаточном количестве партий новых купюр для обмена.

Замена наиболее широко распространенных среди населения купюр низкого достоинства вызвана стремлением финансовых властей сократить объемы поддельных денег за счет выпуска банкнот с повышенным уровнем защиты.