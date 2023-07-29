Комендантский час теперь действует с полуночи до пяти часов утра, отмечает оно. Ранее он начинался в 22:00 и продолжался до 05:00.

Одновременно военные власти потребовали от сотрудников посольств и миссий Нигера за рубежом воздержаться от критики происходящих в стране событий. «После произошедших 26 июля в нашей стране событий некоторые главы дипломатических представительств и консульских учреждений позволили себе публично или через соцсети делать заявления, в том числе против новых властей, — говорится в заявлении МИД Нигера. — Национальный совет спасения родины призывает членов дипломатических миссий Нигера воздержаться от каких-либо замечаний такого рода и строго выполнять свои служебные обязанности в качестве представителей государства».