В Нигере при нападениях боевиков на деревни погибли около ста человек

Около 100 человек стали жертвами нападений боевиков в субботу на две деревни на западе Нигера, заявил глава коммуны Тондикивинди Альму Хассан.

Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что по меньшей мере 58 мирных граждан погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на западе Нигера в субботу. Атаке подверглась деревня, расположенная недалеко от границы с Мали.