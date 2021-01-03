В Нигере при нападениях боевиков на деревни погибли около ста человек

Около 100 человек стали жертвами нападений боевиков в субботу на две деревни на западе Нигера, заявил глава коммуны Тондикивинди Альму Хассан.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что по меньшей мере 58 мирных граждан погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на западе Нигера в субботу. Атаке подверглась деревня, расположенная недалеко от границы с Мали.
«До 70 человек погибли в (деревне – ред.) Чома Бангу и 30 в Зарумадарейе. 75 также получили ранения», — сообщил Хассан агентству Франс Пресс.