В Нигере при нападениях боевиков на деревни погибли около ста человек

Около 100 человек стали жертвами нападений боевиков в субботу на две деревни на западе Нигера, заявил глава коммуны Тондикивинди Альму Хассан.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что по меньшей мере 58 мирных граждан погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на западе Нигера в субботу. Атаке подверглась деревня, расположенная недалеко от границы с Мали.
«До 70 человек погибли в (деревне – ред.) Чома Бангу и 30 в Зарумадарейе. 75 также получили ранения», — сообщил Хассан агентству Франс Пресс.
| 2021-01-04T00:06:29+04:00 4 января 2021, 00:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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