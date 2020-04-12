В Нидерландах подожгли несколько вышек 5G

Следом за Великобританией, пандемия страха перед новым стандартом высокоскоростной связи охватывает другие страны Европы.

D Нидерландах на прошлой неделе были повреждены несколько вышек сотовой связи, сообщает Reuters. Всего было зафиксировано четыре таких инцидента. Одна группа поджигателей даже оставила неподалёку от вышки слоган движения «анти-5G».

Группы противников сетей пятого поколения в Нидерландах считают, что 5G опасна для здоровья человека, а также, что технология может нарушить неприкосновенность частной жизни.

Стоит отметить, что технология 5G пока находится на этапе тестирования в Нидерландах. Национальное развёртывание сети ещё не началось.