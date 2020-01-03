В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами

Все подозрительные письма были объемными, на них был помещен логотип организации по взысканию долгов CIB и указан роттердамский адрес этой организации. На каждой посылке логотип и адрес были напечатаны на одной наклейке, а данные получателя – на второй. Кроме того, в четверг в штаб-квартире CIB в Роттердаме полиция обнаружила шестую «почтовую бомбу».