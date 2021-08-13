Сегодня по всем телеканалам страны периодически показывают передачи, в которых рассказывается о мерах по борьбе с коронавирусом.

В этих передачах рассказывается о том, что государство в лице Министерства здравоохранения взяло на себя все расходы по обеспечению больных коронавирусом необходимыми лекарствами.

На днях к нам обратилась заболевшая коронавирусом Камаля Сеидова, проживающая по адресу улица Джамшида Нахчыванского, дом 30, квартира 66 Низаминского района города Баку.

«Ухаживая за тетей, которая проживает в Насиминском районе, я почувствовала недомогание и вызвала Скорую помощь. Врачи взяли у меня тест на коронавирус. Результат теста оказался положительным. Вскоре коронавирусом заболела и моя четырнадцатилетняя дочь», — сообщила она #.

По словам Сеидовой, несмотря на болезнь, она вынуждена ухаживать за своей больной тетей. «За ребенком ухаживает ее бабушка, моя свекровь», — сказала Камаля Сеидова.

Как отметила Сеидова, так как квартира ее тети находится на территории 1 городской поликлиники, ее тоже зарегистрировали в этом медицинском учреждении.

«Мы полагали, что нам выдадут бесплатные лекарства для лечения коронавирусом. Когда я обратились в поликлинику за лекарствами, мне сказали, что у них нет необходимых препаратов», — заявила она.

Она также рассказала о проблемах, с которыми столкнулась ее дочь. «Я сообщила о болезни дочери в детскую поликлинику №19. Но врачи поликлиники отказались посетить ее, потому, что как они нам заявили, у них нет необходимой экипировки для лечения больных коронавирусом», — рассказала Сеидова.

Мы решили выяснить, соответствуют ли действительности высказывания Камали Сеидовой.

Как заявила нам заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники №19 Марина Гасымова, они не обязаны посещать больных детей. «Поэтому у нас и не должно быть специальной одежды. Врач Скорой помощи должен посетить больного и принять решение как его лечить — на дому или же в стационаре.

Мы же лишь предоставляем он-лайн лечение», — сказала нам Марина Гасымова.

Мы также решили проверить информацию об отсутствии лекарств для больных коронавирусом в поликлинике №1.

Сотрудники поликлиники подтвердили высказывания Камали Сеидовой. По их словам, лекарств от коронавируса хватает лишь на обеспечение льготных групп (инвалидов, стариков и хронических больных»).

Как известно, обеспечение медицинских учреждений лекарствами поручено Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию. Мы решили выяснить, почему же агентство не обеспечило лекарствами больных коронавирусом, проживающих на территории поликлиники №1.

Как сообщили нам в пресс-службе Агентства, обеспечением лекарств столичных поликлиник занимается Министерство здравоохранения. «Мы обеспечиваем лекарствами поликлиники, расположенные на остальной части страны», — сказали нам сотрудники агентства.

Мы попросили пресс-службу Министерства здравоохранения прокомментировать информацию о нехватке лекарств для лечения больных коронавирусом.

Как сообщили # в пресс-службе, в связи с резким ростом количества зараженных в определенных поликлиниках возникли трудности в связи с обеспечением комплекса витаминов асимптомных и безсимптомных больных, принимающих лечение на дому.

«Уже даны соответствующие указания в связи с ликвидацией этой проблемы. В ближайшие дни данная проблема найдет свое решение», — заявили в пресс-службе.