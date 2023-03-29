«Необходимо провести переговоры с TƏBİB, лекарства должны быть бесплатными во время амбулаторного лечения раненых участников войны и членов семей шехидов».

Как сообщает #, об этом во время обсуждения поправок, предлагаемых в закон «О лекарственных средствах», сказал председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

«Правда, это требует серьезных расходов, но на этот шаг можно пойти первоначально для членов семей шехидов и имеющих ранения участников войны, а затем для лиц с инвалидностью и пенсионеров», — добавил он.

Депутат также коснулся вопроса нехватки лекарств в стране: «В стране существует нехватка лекарств, иногда поднимается вопрос о качестве лекарственных препаратов, поступают жалобы. Обеспокоенность вызывает и вопрос, связанный с ценами на лекарства. Считаю, что все эти вопросы должны учитываться».