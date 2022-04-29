В воздушном командовании НАТО заявили, что с 26 апреля дислоцированные в районе Балтийского и Черного морей самолеты альянса несколько раз поднимались в небо, чтобы сопровождать российские военные самолеты вблизи своего воздушного пространства, передает РИА «Новости».

Как сообщается, самолеты РФ не входили в воздушное пространство государств блока.

В заявлении также отмечается, что быстрое реагирование показывает способность и готовность сил НАТО «охранять небо союзников 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году».

Россия неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ проводились и осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других стран.