Комплекс ПРО в Девеселу (юг Румынии) не является предметом для переговоров, однако НАТО открыта к диалогу. Это заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в пятницу в интервью телеканалу Digi 24.

«Если РФ хочет увидеть [комплекс ПРО в Девеселу] собственными глазами — понимаю, что и румынская, и американская стороны не имеют ничего против того, чтобы позволить взаимные инспекции этих комплексов, — нам нечего скрывать, он чисто оборонительный, но он не подлежит переговорам, потому что не касается РФ», — сказал он.

«Не подлежит переговорам свободное решение европейских государств выбирать курс, которым они хотя следовать, и никоим образом идея возвращения в прошлое, до 1997 года, — эти вещи не подлежат переговорам, тогда как о других вещах можно договариваться», — добавил заместитель генсека альянса. «Мы хотим конструктивных, предсказуемых и, почему нет, устойчивых отношений с РФ, — утверждал Джоанэ. — Мы ничего не имеем против этой страны, великой европейской нации».